Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) y candidato a la presidencia del Gobierno español, propuso incorporar a personas desempleadas y atraer de vuelta a quienes dejaron la construcción. En una entrevista con el pódcast El sentido de la birra, dijo que, si llega al Gobierno, buscará pasar de unas 90.000 viviendas construidas al año a 250.000 para alcanzar el millón durante su mandato.

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Feijóo atribuyó la falta de mano de obra a la caída de la actividad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando muchos albañiles, soldadores e instaladores sanitarios cambiaron de oficio. Además de reincorporarlos, planteó que las empresas puedan cubrir vacantes mediante la contratación de trabajadores migrantes en sus países de origen.

Entre las medidas para ampliar la oferta, propuso fijar un plazo de 90 días para resolver los permisos de construcción, facilitar la división de viviendas grandes y reducir los impuestos a la compra de la primera vivienda para menores de 35 años. También planteó una ley contra la ocupación ilegal. Para estimar cuántos inmuebles podrían volver al mercado, se apoyó en la caída de avisos de alquiler de largo plazo en Idealista, un dato que por sí solo no permite saber cuántas propiedades retiraron efectivamente sus dueños.

Un eventual pacto con Vox y el debate sobre derechos

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Feijóo defendió los acuerdos autonómicos del PP con Vox y dijo que, hasta el momento, el partido de Santiago Abascal no le había presentado condiciones que considerara inaceptables para un eventual acuerdo de gobierno nacional.

El candidato aseguró que mantendría el acceso al aborto y las protecciones para las personas LGTBI. Ratificó su rechazo a la ley trans y defendió que el cambio registral de género requiera una evaluación médica y psicológica. Sobre la eutanasia, planteó reforzar los cuidados paliativos y dejó abierta la posibilidad de derogar total o parcialmente la ley. Consultado por la posición de Vox sobre la dictadura franquista, evitó responder de forma directa.

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