El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, renunció este martes al cargo, luego de que un grupo de diputados pidiera someterlo a un juicio político por el caso del intervenido Ueno Bank, que ha derivado en la destitución y la posterior detención del ex presidente Santiago Peña.

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Rolón, que juró a su cargo en marzo de 2023 por un periodo de cinco años, le comunicó su renuncia al actual mandatario del país, Pedro Alliana. Fue en el marco de los pedidos de un juicio político desde la Cámara de Diputados de Paraguay.

En este sentido, horas antes, un grupo de diputados de la oposición y disidentes del oficialismo presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Rolón por “mal desempeño de funciones”. A su vez, los legisladores señalaron que Rolón mantenía una presunta “conducción deficiente de la investigación" contra Ueno Bank, y por haber "retenido durante siete meses", una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Peña.

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Por otro lado, una de las promotoras del juicio, la diputada opositora Rocío Vallejo declaró ante la radio ABC Cardinal que si Alliana acepta la renuncia de Rolón terminaría el pedido de juicio político, e indicó que el “fiscal adjunto penal más antiguo debería asumir el cargo de forma interina”.

La dimisión del titular del Ministerio Público se produce en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a miles de clientes, entre ellas distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el mandato de Peña.

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Por la causa del Ueno Bank ya renunciaron diversos funcionarios, y existen directivos de la entidad bancaria que se encuentran en prisión preventiva como parte de la investigación penal.

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A su vez, también han sido acusadas 27 personas vinculadas a Ueno y otras empresas, entre ellas 7 exdirectivos que han sido enviados a prisión preventiva y dos ejecutivas que están bajo detención domiciliaria.

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