El papa León XIV hizo un balance de su reciente visita a la Argentina y reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con el presidente Javier Milei. Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Roma, el Sumo Pontífice contó que uno de los principales temas de diálogo con el mandatario fue la situación social y económica del país, y aseguró que lo alentó a prestar especial atención a quienes más lo necesitan.

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“Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, expresó León XIV ante los periodistas que acompañaron su gira por Sudamérica.

El Papa explicó que durante sus encuentros con Milei también abordaron las dificultades económicas que atraviesa la Argentina desde el inicio de su gestión. En ese sentido, destacó que ambos encontraron puntos de coincidencia en torno al valor de la vida y la dignidad de las personas en todas sus etapas.

“Había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, sostuvo al referirse a la predisposición del Presidente para recibir sus planteos.

Durante la conferencia, León XIV profundizó en su mirada sobre la situación económica y social, y planteó la necesidad de que el crecimiento y las políticas económicas tengan un impacto positivo en la población.

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El Pontífice consideró que tanto los ciudadanos como la dirigencia política deben trabajar en conjunto para reconstruir y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. También hizo referencia a la importancia de fortalecer a las pequeñas empresas, generar empleo y sostener a los sectores que atraviesan mayores dificultades.

En esa línea, advirtió sobre la concentración de la riqueza y la pérdida de peso de la clase media. Además, reivindicó la doctrina social de la Iglesia como una herramienta para promover una distribución más equitativa de los recursos y garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores.

“El mensaje que quiero llevar no es político”, aclaró, frente a las interpretaciones que buscan ubicar sus declaraciones dentro de una disputa entre sectores ideológicos.

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Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue la preocupación por el clima de confrontación política y social que atraviesa la Argentina.

León XIV manifestó su deseo de que su visita haya contribuido a generar un cambio en la manera en que los argentinos se relacionan, incluso cuando existen diferencias de pensamiento. “Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, expresó.

También señaló que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante para contribuir a superar la polarización y promover espacios de diálogo y reconciliación.

El Papa advirtió, además, sobre la influencia de los algoritmos y la manera en que pueden profundizar las divisiones sociales. En ese contexto, insistió en la necesidad de recuperar los vínculos y evitar que las diferencias políticas se trasladen a los ámbitos familiares y personales.

Con sus declaraciones, León XIV buscó dejar en claro que su mensaje no responde a una identificación partidaria, sino a una preocupación por la dignidad humana, la justicia social y la convivencia.