Irán lanzó este domingo un ataque con drones contra una base militar de Estados Unidos en Bahréin, en su segundo intento de alcanzar ese país en tres días. La ofensiva tuvo como objetivo una instalación de radar de defensa aérea en la base de Al Riffa, según informó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

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La fuerza iraní aseguró que utilizó seis drones para atacar el complejo. Sin embargo, el ejército de Bahréin afirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron los aparatos antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Mientras sonaban las sirenas en distintos puntos del país, el Ministerio del Interior pidió a la población dirigirse al refugio seguro más cercano.

El episodio se produjo después de otro ataque con drones registrado el viernes. En aquella oportunidad, el CGRI sostuvo que había alcanzado un sistema de radar de alerta temprana estadounidense. Washington negó esa versión y afirmó que dos drones iraníes fueron derribados por sus fuerzas, sin que se registraran heridos ni daños materiales.

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La escalada se inscribe en el enfrentamiento entre Washington y Teherán por el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que habitualmente circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. El tránsito marítimo permanece restringido desde el inicio de la guerra, en febrero, mientras Irán busca imponer su control sobre el paso y Estados Unidos brinda protección a los buques petroleros que transportan exportaciones de los países del Golfo.

En un comunicado difundido por la televisión estatal iraní, la Guardia Revolucionaria sostuvo que el estrecho permanece cerrado y advirtió que cualquier agresión estadounidense recibirá una respuesta «más dura y contundente». Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahréin condenó los ataques y responsabilizó a Irán por sus consecuencias.

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La tensión también se trasladó a la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz. Funcionarios estadounidenses citados por CBS señalaron que Washington realizó allí ataques limitados y de carácter defensivo, en respuesta a disparos de la Guardia Revolucionaria contra una aeronave estadounidense. La agencia estatal iraní IRNA informó sobre explosiones en la isla, aunque el cuerpo militar no confirmó esos bombardeos.

Los intentos de negociación tampoco lograron detener la confrontación. Un acuerdo preliminar alcanzado en junio para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho se derrumbó semanas después, tras nuevos ataques iraníes contra embarcaciones y la reanudación del bloqueo naval estadounidense a los puertos de Irán. Esta semana, el presidente Donald Trump afirmó que Washington ya no estaba interesado en un acuerdo para terminar el conflicto.

Fuente: BBC