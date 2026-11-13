La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó hoy la suspensión de todos los vuelos de salida del país por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”. La medida, de alcance nacional, dispuso que las aeronaves permanezcan en tierra hasta nuevo aviso y provocó una paralización excepcional del tráfico aerocomercial estadounidense.

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A través de una alerta oficial, el organismo regulador comunicó que “todo el tráfico que sale debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso”, aunque inicialmente no brindó mayores precisiones sobre la naturaleza técnica u operativa del incidente.

En cuanto a las operaciones internacionales, la FAA aclaró que los vuelos procedentes del exterior serán gestionados “caso por caso”, por lo que sus arribos no quedaron sujetos a una suspensión general.

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Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó a través de sus redes sociales que los equipos especializados de la agencia ya trabajan para determinar el origen del problema. “Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos actualizaciones inmediatas en cuanto las tengamos”, expresó el funcionario.

Las interrupciones simultáneas del tráfico aéreo a escala nacional son una medida extremadamente infrecuente en la historia aeronáutica de Estados Unidos.

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Uno de los antecedentes más recordados ocurrió tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando las autoridades cerraron por completo el espacio aéreo civil estadounidense y ordenaron aterrizar de inmediato a todas las aeronaves que se encontraban en vuelo.

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