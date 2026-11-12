A plena luz del día y en una de las zonas más elegantes de París, cuatro hombres vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas irrumpieron en la joyería de De Beer, ubicada en el centro de la cuidad. Los ladrones escaparon en dos motos y con un botín de más de un millón de euros.

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El asalto tuvo lugar durante la mañana del jueves a pocos pasos de la plaza Vendôme. De acuerdo a la información policial, los ladrones exhibieron las armas, pero no dispararon. Tampoco se registraron heridos.

Según los testimonios de testigos que presenciaron el hecho y que fueron relatados por Radio RTL, los cuatro delincuentes llegaron en dos vehículos a la casa de joyas, e incluso uno ellos chocó con la joyería.

Y mientras tres de los asaltantes estaban en la joyería, uno de ellos esperaba afuera con un fusil de asalto, mientras peatones lo observaban. El hecho duró pocos minutos y uno de los testigos mencionó que escaparon en dos motos .

Por otro lado, si bien el valor exacto de lo sustraído todavía no fue oficializado, los asaltantes se llevaron piezas de lujo por cientos de miles de euros. Medios franceses citaron una estimación policial preliminar de un botín cercano al millón de euros.

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Ahora los investigadores deberán determinar qué piezas faltan y establecer su valor. Y si bien la Policía no identificó la joyería ni precisó el número de atacantes, la firma De Beers confirmó el asalto y señaló que su personal recibe asistencia y que el establecimiento permanecerá cerrado mientras avanzan las investigaciones.

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