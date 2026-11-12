Una mujer de 44 años murió y otras siete personas resultaron heridas este jueves 12 de noviembre en un ataque ruso con drones contra un edificio residencial de Kiev, según informaron las autoridades de la capital ucraniana.

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El alcalde Vitali Klitschko detalló a través de Telegram que el impacto alcanzó una construcción de nueve plantas y desató un incendio que se extendió entre el tercer y el sexto piso. Además, una sección del inmueble quedó parcialmente destruida a la altura del quinto nivel.

Los heridos recibieron atención médica en el lugar. Las imágenes difundidas por Reuters mostraron a los bomberos trabajando sobre la fachada dañada, mientras rescatistas y personal sanitario intervenían entre los escombros.

Conversaciones diplomáticas en medio de los ataques

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El bombardeo coincidió con la visita a Moscú de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, para reunirse con Vladimir Putin en el Kremlin. El encuentro se produce después de dos jornadas de conversaciones entre representantes de Rusia y Ucrania en Abu Dabi.

Tras esa reunión, los emisarios tienen previsto viajar a Dublín para encontrarse con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, quien participa de una cumbre junto a unos 50 líderes europeos.

Hasta el momento, el principal avance de las conversaciones en Abu Dabi fue un preacuerdo para intercambiar prisioneros. Según Zelensky, la iniciativa podría incluir entre 1.000 y 1.200 soldados de cada bando.

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El presidente ucraniano consideró que existe una posibilidad de alcanzar el fin del conflicto antes de 2027, aunque expresó reservas sobre el resultado de las negociaciones. Desde Moscú, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov cuestionó la participación europea y sostuvo que la Unión Europea tendrá dificultades para elegir a un único interlocutor.

Preocupación por el suministro de energía durante el invierno

La continuidad de los bombardeos profundiza la preocupación por las condiciones que enfrentará la población durante el invierno. De acuerdo con funcionarios y analistas citados por AP, el deterioro del sistema energético reduce su capacidad para resistir nuevos ataques.

En Kiev, los problemas de electricidad afectan el funcionamiento del metro y se suman a las interrupciones del servicio de agua. Según la información publicada, la ciudad registra alertas aéreas diarias desde el 22 de agosto.

El jefe interino de la Administración Militar de Kiev, Andrii Tkachov, advirtió que el próximo invierno podría ser tan difícil como el anterior o incluso peor. Zelensky también reconoció las complicaciones que atraviesa la capital por los prolongados cortes de servicios.

Ante ese panorama, algunas familias optan por trasladarse durante los meses más fríos. La plataforma inmobiliaria LUN informó que los anuncios de alquiler activos en Kiev aumentaron un 87% entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre, un dato que podría estar relacionado con la salida de inquilinos hacia el oeste del país.