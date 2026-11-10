Agentes de la fiscalía y de la policía abrieron hoy la bóveda que estaba en la mansión de Santiago Peña, el presidente destituido de Paraguay que está procesado por el escándalo del cierre del Ueno Bank. El procedimiento se hizo en su casa de verano ubicada en la ciudad de San Bernardino.

Desde la Fiscalía confirmaron que la bóveda ya está abierta, aunque por ahora no mostraron fotos ni dieron información oficial sobre lo que había adentro. El lugar estaba vacío: no hallaron dinero en efectivo ni objetos de valor.

La bóveda estaba escondida detrás de una pared falsa y tenía dos puertas. La primera la habían abierto durante el primer allanamiento que se hizo el domingo, pero la segunda era muy difícil de abrir por un sistema de seguridad de origen israelí muy complejo.

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El operativo había comenzado el domingo por la tarde y como no pudieron abrir esa segunda puerta en ese momento, dejaron la casa custodiada por la policía mientras buscaban una solución.



Al finalizar el procedimiento, la fiscal Silvia González explicó que fue el propio abogado de Peña quien indicó en qué sector de la casa estaba guardada la llave de seguridad, lo que permitió abrir la habitación.

Además, la defensa de Peña sostuvo que ese lugar funcionaba en realidad como una habitación de pánico.

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Por otro lado, una fuente de la Fiscalía indicó que la propiedad pasará a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

Finalmente, la fiscal confirmó que la mansión estaba custodiada por militares, pero ahora los uniformados fueron retirados porque el lugar quedó bajo la responsabilidad de la institución que encabeza la ministra Teresa Rojas de Jara.

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