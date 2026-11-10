Al menos 11 personas murieron y 48 resultaron heridas este martes 10 de noviembre en dos choques en cadena en el sudeste de Bulgaria. Las colisiones se produjeron en medio de una densa niebla sobre la autopista que conecta Sofía con Burgas. El primer ministro, Rumen Radev, informó el saldo preliminar de víctimas, según el medio búlgaro Mediapool.

Ads

Puede interesarte

La primera colisión ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, hora local, en el kilómetro 289, en dirección a Burgas. Minutos después, se registró un segundo impacto en el kilómetro 294, en sentido a Sofía. Ambos siniestros se produjeron cerca del enlace vial de Zimnitsa, según la agencia estatal BTA. La policía atribuyó los choques a la escasa visibilidad por la niebla.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron autos y camiones volcados y otros que terminaron fuera de la calzada. Un sobreviviente contó que rompió la ventanilla de un auto en llamas para sacar a un hombre. La policía regional informó que, durante el operativo, todavía había personas atrapadas.

El operativo de rescate

Ads

Al lugar acudieron policías, equipos sanitarios y 14 dotaciones de bomberos, según BTA. Los rescatistas también trabajaron para evitar que se incendiara un camión cisterna que transportaba gas. Las autoridades cerraron la autopista en ambos sentidos, desviaron el tránsito por Karnobat y Sliven y activaron el sistema de alerta BG-Alert.

Según Reuters, unos 27 heridos fueron trasladados a hospitales de la región. BTA informó que cuatro personas en estado grave ingresaron al hospital San Panteleimón de Yambol y otras ocho fueron derivadas

Ads