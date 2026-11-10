En el marco de la gira por Latinoamérica del Papa León XVI, donde estuvo presente en Uruguay y se encuentra en estos momentos en Argentina, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fabricó y puso a la venta medallas de plata y de aleación de alpaca (plata alemana) alusivas a la llegada este miércoles al país el papa León XIV.

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El banco destacó en un comunicado que la llegada del sumo pontífice a Perú “tiene un significado especial, por su estrecha vinculación con el país en el que desarrolló una importante labor pastoral”. Además, recordaron que durante su etapa como misionero, el estadounidense Robert Prevost “fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015”.

Las medallas son de una aleación de plata 0,925, con un peso de una onza troy (peso fino), un diámetro de 37 milímetros, calidad proof (con el máximo nivel de acabado), el canto liso y el año de acuñación en 2026.

Por su parte, las de alpaca pesan 29 gramos, tienen también un diámetro de 37 milímetros, calidad brillante y el canto igualmente liso, con el año de acuñación.

Las medallas presentan otros detalles, tales como que en el anverso se presenta como figura principal al Papa León XIV, de frente, con la mano derecha levantada en gesto de saludo, y el país que lo recibe representado por el mapa de Perú.

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Y en el reverso muestra al centro el escudo del papa León XIV con el lema: ‘In Illo uno unum’, una expresión latina que se puede traducir como: “En el único Cristo somos uno” y, en la parte superior, la leyenda “Papa León XIV visita al Perú”.-

El BCRP informó que las medallas se pueden adquirir desde este lunes en su portal de ventas por internet, y de manera presencial.

Por último, la llegada del Papa León XIV a Perú está prevista para este miércoles donde permanecerá hasta el 16 de noviembre.

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