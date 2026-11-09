Fiscales y agentes de la Policía Nacional allanaron el domingo 8 de noviembre la casa de verano de Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino. El operativo forma parte de la investigación penal por el colapso de Ueno Bank, en la que el expresidente paraguayo está imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

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La vivienda es uno de los bienes bajo la lupa de la Fiscalía. Según la imputación, en mayo de 2024, cuando Peña ya era presidente, el banco le otorgó dos préstamos por un total de 3.548 millones de guaraníes para construir la residencia. Las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, más de seis veces su salario presidencial.

El Ministerio Público también investiga si Peña intervino en la colocación y renovación de fondos públicos y previsionales en la entidad. Según la acusación, el exmandatario mantuvo acciones en la sociedad que se convirtió en Ueno Holding hasta abril de 2025. La Fiscalía estima el presunto perjuicio en 809,5 millones de dólares.

El Banco Central del Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank el 2 de noviembre tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo legal. El congelamiento de las cuentas provocó protestas de ahorristas y jubilados en Asunción. El Fondo de Garantía de Depósitos comenzó a reintegrar el dinero con un tope de 228,3 millones de guaraníes por persona.

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Peña presentó su renuncia el jueves 5. La Cámara de Diputados aprobó la acusación y, al día siguiente, el Senado lo destituyó por mal desempeño con 44 votos. El entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia. El sábado, el juez Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva de Peña en una unidad militar de Asunción.

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