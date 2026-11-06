El Papá León XIV arribó a Uruguay para el comienzo de su gira por Latinoamérica que promete ser histórica y que se extenderá hasta el 17 de noviembre. El sumo pontífice arribó a Montevideo cerca de las 16:20 donde fue recibido por el Presidente del País Yamandú Orsi.

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La llegada la visita de León XIV, además de ser la antesala de su visita a Argentina, marcó el regreso de un pontífice al territorio uruguayo tras 38 años cuando Juan Pablo II arribó al país en 1987 y 1988.

Tal como estaba previsto, el Papa tuvo su ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, donde celebró un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego volver a reunirse con el Presidente de la República, Orsi.

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Según marca la agenda oficial, encabezará la celebración de las vísperas con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas y los seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago, donde se prevé de pronuncie su primera homilía.

La visita seguirá el sábado, cuando por la mañana, se traslade en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. Y ahí celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

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Por último el domingo, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. A las 10:30 celebrará una misa a en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay. Luego, el papa regresará a Montevideo, donde a las 15:10 tendrá lugar una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y 20 minutos más tarde, León XIV volará hacia Buenos Aires.

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