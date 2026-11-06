El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el retroceso de la bolsa neoyorquina al resultado de las elecciones legislativas de mitad de mandato. En una publicación en Truth Social, responsabilizó a los demócratas, que consiguieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Ads

Puede interesarte

La rueda del jueves 5 de noviembre borró las ganancias de la sesión anterior. El Nasdaq Composite cerró en 24.315 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 4,4% y el Dow Jones perdió 3,4%.

Las tecnológicas encabezaron las bajas

El índice de semiconductores de Filadelfia cayó 11,4%. Entre las principales bajas del sector, AMD perdió 17,4%, Intel retrocedió 10,6% y Nvidia cedió 8,8%.

Ads

Entre los factores que pesaron en el sector, Infobae señaló la incertidumbre sobre posibles restricciones a los centros de datos que sostienen el desarrollo de la inteligencia artificial. Varios candidatos electos habían prometido limitar esos proyectos, cuestionados por su impacto ambiental y el volumen de agua que requieren.

La presión vendedora se extendió a Asia en la apertura del viernes. El Nikkei japonés llegó a perder 7%, mientras que los principales índices de Corea del Sur y Taiwán registraron bajas superiores al 8%. Más tarde, las bolsas de la región moderaron las pérdidas.

Ads