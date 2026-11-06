Trump vinculó la caída de Wall Street con el triunfo demócrata en el Congreso
El Nasdaq perdió 5,5% el jueves, su mayor baja diaria desde abril de 2025. Las acciones de fabricantes de chips y de empresas vinculadas a la inteligencia artificial encabezaron las pérdidas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el retroceso de la bolsa neoyorquina al resultado de las elecciones legislativas de mitad de mandato. En una publicación en Truth Social, responsabilizó a los demócratas, que consiguieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
La rueda del jueves 5 de noviembre borró las ganancias de la sesión anterior. El Nasdaq Composite cerró en 24.315 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 4,4% y el Dow Jones perdió 3,4%.
Las tecnológicas encabezaron las bajas
El índice de semiconductores de Filadelfia cayó 11,4%. Entre las principales bajas del sector, AMD perdió 17,4%, Intel retrocedió 10,6% y Nvidia cedió 8,8%.
Entre los factores que pesaron en el sector, Infobae señaló la incertidumbre sobre posibles restricciones a los centros de datos que sostienen el desarrollo de la inteligencia artificial. Varios candidatos electos habían prometido limitar esos proyectos, cuestionados por su impacto ambiental y el volumen de agua que requieren.
La presión vendedora se extendió a Asia en la apertura del viernes. El Nikkei japonés llegó a perder 7%, mientras que los principales índices de Corea del Sur y Taiwán registraron bajas superiores al 8%. Más tarde, las bolsas de la región moderaron las pérdidas.