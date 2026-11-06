El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que se presentará ante el Congreso para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político que enfrenta, luego de que el Poder Legislativo no aceptara su renuncia y resolviera continuar con el proceso que podría terminar con su destitución.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario reconoció el clima de incertidumbre que atraviesa el país y aseguró que afrontará el procedimiento institucional con argumentos y pruebas, en el marco de la Constitución.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, expresó Peña. Además, sostuvo que su decisión responde a la responsabilidad de rendir cuentas ante la ciudadanía y no a una cuestión de orgullo personal.

Queridos compatriotas:



Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.



Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

El jefe de Estado también manifestó que colaborará con las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido, determinar eventuales responsabilidades y garantizar que quienes hayan incumplido la ley respondan ante la Justicia.

“Voy a aportar la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, afirmó.

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La situación de Peña se agravó a partir de la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, una entidad digital que concentraba los fondos de millones de clientes , entre ellos organismos estatales.

El Banco Central de Paraguay dispuso el proceso de resolución de la entidad luego de detectar problemas en sus indicadores de solvencia, que habían caído por debajo de los niveles mínimos exigidos. La situación provocó el congelamiento de depósitos y generó fuertes reclamos de los ahorristas.

El caso también derivó en investigaciones judiciales para determinar posibles irregularidades en los controles sobre la entidad, el manejo de sus recursos y la colocación de fondos públicos.

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En ese contexto, Peña quedó bajo cuestionamiento político y judicial por sus presuntos vínculos con el grupo empresarial relacionado con el banco.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, mientras que el Senado deberá avanzar con las instancias correspondientes para definir su futuro institucional.

En su pronunciamiento, Peña hizo especial hincapié en la situación de las familias afectadas por la crisis bancaria y remarcó que la devolución de los depósitos no debe quedar condicionada al resultado del juicio político “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que las investigaciones para esclarecer las responsabilidades y las medidas destinadas a recuperar el dinero de los clientes deben avanzar de manera simultánea.

Por último, el presidente pidió preservar la calma y aseguró que respetará el desenlace del proceso, independientemente de cuál sea el resultado.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, concluyó.