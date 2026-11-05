La derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos abrió interrogantes sobre el futuro de la relación entre Washington y Buenos Aires. En ese contexto, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, salió a respaldar públicamente al gobierno de Javier Milei y buscó despejar las dudas sobre una posible modificación de la política bilateral.

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“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, expresó el diplomático a través de sus redes sociales. Además, definió el vínculo entre ambos países como “firme, estratégico y de largo plazo”, en un mensaje que apunta a transmitir continuidad en medio del nuevo escenario político estadounidense.

Lamelas destacó la sintonía entre Donald Trump y Javier Milei y aseguró que ambas administraciones trabajan en la construcción de una “alianza histórica”, basada en la libertad, la confianza y las oportunidades económicas. Entre los principales ejes de cooperación mencionó las inversiones, el comercio, la generación de empleo y la seguridad. “Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos”, sostuvo el embajador, quien también manifestó su intención de transformar los acuerdos políticos en resultados concretos.

En la misma línea que el embajador, el canciller argentino Pablo Quirno aseguró que el vínculo entre ambos países no sufrirá modificaciones. “Seguiremos aliados a Estados Unidos”, afirmó, y consideró que las elecciones de medio término forman parte del funcionamiento habitual de la política norteamericana.

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