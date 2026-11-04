El Partido Demócrata consiguió una contundente victoria en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos y logró quedarse con el control de las dos cámaras del Congreso. El resultado representa un fuerte revés para el presidente Donald Trump, cuyo partido perdió terreno incluso en estados y distritos que tradicionalmente fueron considerados bastiones republicanos.

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La jornada electoral dejó un escenario político inesperado para los republicanos. Los demócratas no solo recuperaron el Senado, sino que también consolidaron su avance en la Cámara de Representantes, lo que les permitirá ejercer un mayor control sobre la agenda legislativa y las decisiones del Gobierno durante los dos últimos años de la actual administración.

Uno de los datos más significativos fue el avance opositor en estados históricamente conservadores. En el Senado, los demócratas consiguieron victorias en Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Maine, donde el ex leñador Troy Jackson derrotó a la republicana Susan Collins.

En la Cámara baja, la oposición amplió su representación en distritos de Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Varios de los territorios que cambiaron de manos habían respaldado ampliamente a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

La derrota electoral modificará el equilibrio de poder en Washington. Con el control de ambas cámaras, los demócratas tendrán herramientas para bloquear iniciativas legislativas, obstaculizar nombramientos de funcionarios y jueces e impulsar investigaciones parlamentarias sobre distintos aspectos de la administración republicana.

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Entre los temas que podrían quedar bajo la lupa de la oposición aparecen la guerra contra Irán, la política migratoria y las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del Gobierno.

Tras conocerse la derrota, Trump adoptó inicialmente un tono conciliador y reconoció el desempeño de sus adversarios. En declaraciones a The New York Times aseguró estar dispuesto a aceptar los resultados y, en una entrevista con Fox News, reconoció que los demócratas habían hecho un buen trabajo. El mandatario también intentó despegarse del resultado adverso y sostuvo que los republicanos habrían ganado por una amplia diferencia si él hubiera sido candidato. Además, reconoció que la guerra contra Irán pudo haber influido en el voto, aunque defendió la campaña militar.

El presidente anticipó que podría recurrir al veto presidencial para frenar leyes que considere extremas y que sean aprobadas por el nuevo Congreso.

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Con este resultado, Estados Unidos se encamina hacia una nueva etapa de gobierno dividido. Los demócratas asumirán el control legislativo en enero y tendrán la posibilidad de convertirse en un contrapeso directo a la Casa Blanca, en un escenario que promete aumentar las tensiones políticas durante la segunda mitad del mandato de Trump.