Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio término, una jornada decisiva para la segunda presidencia de Donald Trump. Los votantes definirán la nueva composición del Congreso y elegirán a los gobernadores de 36 estados.

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La contienda funciona como una evaluación de los primeros dos años de gestión del mandatario y determinará las condiciones en las que gobernará durante el resto de su mandato. Los republicanos buscan conservar su mayoría, mientras que los demócratas intentan recuperar poder legislativo.

En la Cámara de Representantes se ponen en juego sus 435 escaños. En el Senado, en tanto, se renuevan 35 de las 100 bancas. El control de ambas cámaras resulta fundamental para aprobar leyes y negociar las principales iniciativas del Gobierno.

La oposición necesita una ganancia neta de cuatro senadores para alcanzar la mayoría. Un empate de 50 bancas por sector dejaría el voto de desempate en manos del vicepresidente JD Vance.

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Una pérdida del control republicano complicaría la aprobación de los proyectos de Trump y daría a los demócratas mayor capacidad para impulsar investigaciones parlamentarias sobre su administración. Por el contrario, mantener la mayoría fortalecería al oficialismo para la segunda mitad del mandato.

La economía ocupa un lugar central en la disputa electoral, con el costo de vida, la inflación y los precios del combustible entre los temas que atravesaron la campaña. La política exterior y el conflicto con Irán también forman parte del escenario que acompaña la votación.

Además de definir el equilibrio de fuerzas en Washington, los comicios tendrán impacto en la carrera hacia las presidenciales de 2028, al fortalecer o debilitar a los principales referentes de cada partido.

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Los horarios de votación y los procedimientos de escrutinio varían según el estado. Por eso, los resultados de las contiendas más ajustadas pueden demorar varios días, especialmente cuando sea necesario completar el procesamiento de los sufragios enviados por correo.