La brigada multinacional de la OTAN en Letonia lleva adelante “Resolute Reforger 2026”, el mayor ejercicio de despliegue realizado hasta ahora por esa fuerza. Las actividades comenzaron el 26 de octubre y se extenderán hasta el 8 de noviembre, con la participación de unos 3.000 soldados.

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Este lunes, las unidades de logística, sanidad y policía militar mostraron cómo brindan apoyo a las tropas desplegadas. El entrenamiento pone a prueba la capacidad de trasladar fuerzas preparadas para el combate a largas distancias, mantener su abastecimiento y coordinar acciones con las Fuerzas Armadas letonas.

Las maniobras abarcan municipios como Jekabpils, Rezekne, Daugavpils y Ogre, con unidades que parten desde las bases de Adazi y Ceri. Según los organizadores, intervienen alrededor de 1.000 vehículos y equipos militares.

El abastecimiento y las comunicaciones, a prueba

Uno de los principales desafíos del operativo es sostener a las unidades que actúan en tres ejes diferentes del este de Letonia. Para hacerlo, la brigada establece puntos de abastecimiento donde distribuye combustible, alimentos y agua a las tropas de primera línea.

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El comandante de la unidad logística multinacional, identificado como Pierre, explicó que el objetivo es recrear condiciones de operación lo más realistas posible, incluso en zonas civiles. Además del suministro, el ensayo evalúa las comunicaciones y la capacidad de mantener el mando sobre fuerzas ubicadas a distancia.

Por su parte, el coronel canadiense David Brassard, comandante de la brigada, destacó que el ejercicio permite demostrar la preparación para movilizar unidades listas para el combate y responder ante una eventual crisis regional.

El nombre “Reforger” recupera la denominación de las maniobras que la alianza realizaba durante la Guerra Fría y deriva de una expresión en inglés que significa “Retorno de Fuerzas a Alemania”.

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Una fuerza integrada por militares de 14 países

Canadá encabeza la brigada y aporta unos 2.000 efectivos, en lo que constituye su mayor despliegue militar en el extranjero. La formación reúne tropas de 14 países y forma parte de la presencia de la OTAN en su flanco oriental.

La alianza acordó en 2016 instalar grupos de combate multinacionales en los países bálticos y Polonia. Después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Canadá asumió el compromiso de ampliar el contingente de Letonia hasta convertirlo en una brigada.

Las actuales maniobras continúan el entrenamiento desarrollado durante “Resolute Warrior”, realizado entre el 1 y el 10 de noviembre de 2025.

Los incidentes con drones elevan la tensión regional

El ejercicio se desarrolla en un escenario de preocupación por la seguridad del Báltico. Letonia, que limita con Rusia y Bielorrusia, registró durante este año varios ingresos de drones a su espacio aéreo.

Entre los episodios mencionados figuran aparatos ucranianos que se habrían desviado por interferencias electrónicas rusas mientras Ucrania atacaba instalaciones petroleras de Rusia.

El 7 de mayo, uno de esos drones explotó en un depósito de petróleo de Rezekne y dañó cuatro tanques vacíos. El incidente derivó en la renuncia del ministro de Defensa, Andris Sprūds, cuestionado por la falta de interceptación.

Posteriormente, el 8 de junio, un avión de combate francés que participaba de la misión de vigilancia aérea de la OTAN derribó otro aparato sobre territorio letón. Rusia sugirió que los países bálticos permitían el paso de drones, una acusación que los gobiernos de la región rechazaron.