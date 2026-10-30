Binance informó que el ataque contra sus sistemas tuvo un alcance mayor al detectado inicialmente y elevó la estimación de su impacto de unos USD 3.000 millones a aproximadamente USD 6.300 millones. La empresa aseguró que cubrirá las pérdidas y que continúa investigando lo ocurrido junto con las fuerzas de seguridad.

Ads

Puede interesarte

La plataforma de intercambio de criptomonedas explicó que sus equipos encontraron nuevos puntos de vulneración durante la revisión. Ante esa situación, mantiene suspendidos los retiros, mientras que los depósitos continúan habilitados, según indicó.

Para responder al incidente, la firma anunció que recurrirá tanto a recursos propios como al Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU.

Cómo se produjo la intrusión

El codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, señaló que la investigación preliminar apunta a una computadora comprometida de un ingeniero del área de Desarrollo y Operaciones, conocida como DevOps.

Ads

Según explicó, ese acceso permitió al atacante ingresar a un entorno de servicio y ejecutar transacciones de retiro sin autorización. Sin embargo, aclaró que se trató de un procedimiento más complejo que el uso de los permisos de un empleado y que todavía no se atribuyó responsabilidad a ninguna persona.

Teng también sostuvo que, hasta el momento, no encontraron evidencia de una filtración de las claves privadas de las billeteras.

Congelamiento de activos y suspensión de retiros

La compañía aseguró que las salidas de fondos se detuvieron cuando interrumpió el servicio de retiros. Además, informó que trabaja con otras empresas para inmovilizar los activos involucrados y que había logrado congelar alrededor de USD 3.000 millones.

Ads

En esas tareas participaron Tether y Circle, dos de los principales emisores de monedas estables.

Binance indicó que mantenía el cronograma previsto para restablecer los retiros en un plazo de 45 horas, de acuerdo con su última comunicación. También anunció que difundirá novedades por sus canales oficiales a medida que disponga de información verificada.

Advertencia por posibles estafas

La empresa pidió a los usuarios que estén atentos a mensajes, enlaces y solicitudes de información que no provengan de sus vías oficiales, ante posibles intentos de fraude relacionados con el episodio.

Por su parte, el cofundador y exdirector ejecutivo Changpeng Zhao expresó que el incidente parecía corresponder a un hackeo y destacó la intervención de los emisores de monedas estables para congelar fondos. También aclaró que ya no participa de la gestión de la plataforma.

En paralelo, el mercado de criptomonedas registró bajas. Según los valores consignados durante la mañana, bitcoin rondaba los USD 77.500, con una caída superior al 3% en 24 horas.