Trece personas murieron este jueves en un ataque con un dron ruso contra una estación ferroviaria de Dnipró, en el sureste de Ucrania, de acuerdo con la información difundida por autoridades locales y la empresa estatal de trenes Ukrzaliznytsia.

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El aparato impactó en un sector donde los viajeros aguardaban para abordar un servicio con destino a Zaporiyia. En ese momento, permanecían detenidas dos formaciones: una de cercanías y otra de pasajeros.

El gobernador regional, Oleksandr Ganzha, confirmó las víctimas fatales e informó inicialmente cinco heridos. Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky elevó a una decena el número de lesionados.

Según la compañía ferroviaria, el ataque fue realizado con un dron propulsado por un motor a reacción. Tras el impacto, equipos de rescate y trabajadores de la empresa acudieron al lugar para asistir a las víctimas.

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Había una alerta por riesgo de ataque

Ukrzaliznytsia señaló que se había emitido una advertencia por una amenaza elevada en la zona, aunque todavía había personas en el andén cuando ocurrió la explosión.

El director de la empresa, Oleksandr Pertovski, sostuvo que los pasajeros habían sido alertados sobre el peligro. El alcalde de Dnipró, Boris Filatov, calificó el episodio como una tragedia y afirmó que el impacto alcanzó un tren eléctrico civil.

Zelensky pidió endurecer las sanciones

Tras el ataque, Zelensky reclamó a la Unión Europea, Estados Unidos y el G7 que refuercen las sanciones contra Rusia y cuestionó la flexibilización de medidas dirigidas a sectores económicos vinculados con Moscú.

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El mandatario sostuvo que las restricciones no deben suavizarse mientras continúe la guerra y pidió una respuesta internacional más firme frente a los ataques contra la población ucraniana.

Durante la noche también se registraron otras ofensivas en la región de Dnipropetrovsk, que dejaron al menos una persona herida en Dnipró, según informó el gobernador.