Un fuerte enfrentamiento verbal entre los representantes de Estados Unidos y Cuba marcó una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El cruce ocurrió durante el debate de la resolución cubana que exige poner fin al embargo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra la isla.

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El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, pidió a los países miembros que voten contra la iniciativa y acusó a La Habana de presionar a otros gobiernos para conseguir respaldo. Además, negó que Estados Unidos amenace con represalias a quienes definan su posición en la votación.

Durante su intervención, Waltz rechazó el uso del término “bloqueo” y sostuvo que las sanciones estadounidenses no equivalen a un cerco militar. Como argumento, afirmó que empresas de su país exportaron bienes a Cuba por más de 876 millones de dólares durante los primeros ocho meses del año. También mencionó los intercambios de la isla con otros países y organismos internacionales.

La discusión escaló cuando el diplomático se enfrentó con el canciller cubano, Bruno Rodríguez. Entre gritos y reproches, Waltz aseguró que no permitiría que lo intimidaran y aludió al trato que reciben los presos políticos en Cuba.

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La tensión llevó a la presidencia de la Asamblea General a advertir que podía suspender la sesión para recuperar el orden.

Rodríguez respondió que el representante estadounidense se encontraba en un organismo multilateral y cuestionó su actitud, a la que calificó de prepotente. También sostuvo que sus declaraciones formaban parte de una campaña de presión del Gobierno de Washington.

El canciller volvió a reclamar el levantamiento de las sanciones y las describió como un castigo colectivo contra la población cubana.

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El episodio se produjo en medio de las gestiones de la administración de Donald Trump para sumar votos contra la resolución. Según la información publicada por Infobae, el mandatario anunció a finales de enero aranceles para los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que afectó el abastecimiento de combustible en un contexto de apagones y dificultades en los servicios básicos.

La iniciativa contra el embargo suele recibir un amplio respaldo internacional. En 2025 obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Argentina, Ucrania y Hungría se pronunciaron entonces contra el texto por primera vez.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sus resultados reflejan la posición de los Estados miembros frente a la política estadounidense hacia Cuba.