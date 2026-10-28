Un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles cerca de la estación de Urda, en la provincia española de Toledo, dejó al menos 30 personas fallecidas, según fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha citadas por Infobae. Entre las hipótesis que se analizan figuran un posible error humano y una falla en los sistemas de seguridad.

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El siniestro se produjo a las 8:54, hora de España, cuando un AVE de Renfe que viajaba de Madrid a Sevilla impactó por detrás contra una formación de Iryo que se encontraba detenida. Tras la colisión, dos vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén.

En el lugar se desplegó un operativo con bomberos, personal de Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y unidades de atención intensiva móvil.

Las causas del choque aún se desconocen. Pepa Páez, secretaria general del sector ferroviario de CCOO, señaló a Infobae que no se descarta una equivocación del maquinista o del personal encargado de regular la circulación, aunque remarcó que es prematuro establecer responsabilidades.

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Por otra parte, fuentes citadas por la Cadena SER señalaron que el sistema de protección automática LZB habría fallado durante algunos minutos. Según esa versión, el conductor habría recibido autorización desde el centro de control de Atocha para continuar la marcha y superar una señal en rojo. Estos datos no constituyen una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Los dispositivos de señalización ferroviaria están diseñados para advertir cuando un tren ocupa un tramo de la vía y evitar que otra formación ingrese en ese mismo sector. Dependiendo del sistema, pueden emitir alertas en la cabina o activar el frenado automático.

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) indicaron que están recabando información para conocer el alcance del accidente y su impacto sobre trabajadores y pasajeros.

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Tras el choque, quedó suspendida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Adif anunció puntos de atención para los afectados en las estaciones de Madrid-Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación y transmitió su solidaridad a las víctimas y sus familias.