Estados Unidos otorgará la visa al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado norteamericano. El anuncio se produjo después de que el dirigente, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, perdiera las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva y surgieran versiones sobre su salida de Brasil.

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“Se les permitirá ingresar al país”, indicó el funcionario estadounidense, quien confirmó que se emitirán los documentos migratorios para el legislador y sus familiares. Sin embargo, en un primer momento no precisó si Bolsonaro ya había llegado a territorio estadounidense o si todavía se encontraba en camino.

La Policía Federal de Brasil anuló los pasaportes de Flávio Bolsonaro luego de que venciera el plazo establecido para que entregara los documentos. La medida había sido dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, en el marco de las actuaciones judiciales que involucran al legislador.

La orden se produjo después de que Bolsonaro perdiera la segunda vuelta electoral frente a Lula da Silva. El senador había rechazado públicamente la posibilidad de abandonar el país y había asegurado que entregaría sus pasaportes para defenderse de lo que consideró una decisión destinada a intimidarlo.

No obstante, durante el martes aparecieron versiones contradictorias sobre su ubicación. Aliados del dirigente afirmaron que había viajado hacia Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas, mientras que distintos medios brasileños informaron sobre un posible traslado desde la Argentina.

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La situación generó interrogantes sobre cómo habría salido de Brasil pese a la restricción judicial. Las autoridades y los medios seguían intentando establecer los detalles del presunto viaje.

La situación judicial de Flávio Bolsonaro también quedó en el centro de la controversia. El Supremo Tribunal Federal ordenó abrir una investigación por presunta financiación extranjera de su campaña electoral y por posibles maniobras para favorecer sus publicaciones en redes sociales mediante la manipulación de algoritmos.

Además, el senador ya era investigado en otras dos causas por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

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La concesión de visas a Flávio Bolsonaro y a su familia abre un nuevo capítulo en la relación con Washington en un contexto de tensión política y judicial.