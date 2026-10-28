El escenario político en Israel continúa abierto. Con el 84,5% de las urnas escrutadas, el bloque del primer ministro Benjamín Netanyahu suma 54 escaños, mientras que la alianza encabezada por el opositor Gadi Eisenkot reúne 49, según los resultados provisionales de la Comisión Electoral Central citados por Infobae.

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Ninguno de los dos espacios alcanza las 61 bancas necesarias para lograr la mayoría en la Knesset, el Parlamento israelí, integrado por 120 legisladores. Netanyahu queda así a siete diputados de ese umbral y depende de acuerdos para continuar al frente del Gobierno.

En este contexto, los partidos de mayoría árabe adquieren un papel clave. La Lista Conjunta y Raam suman 17 escaños en el recuento parcial y podrían inclinar las negociaciones a favor de una alternativa opositora. Sin embargo, las diferencias entre las fuerzas que integran el bloque de Eisenkot dificultan un entendimiento.

El exjefe del Estado Mayor manifestó su disposición a negociar con esas agrupaciones si reconocen a Israel como Estado judío. Otros sectores de su alianza rechazan esa posibilidad, mientras que dirigentes árabes plantearon que podrían respaldar a un gobierno en minoría para desplazar a Netanyahu.

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Tras el cierre de la votación, ambos líderes reclamaron la oportunidad de intentar formar una coalición. Netanyahu pidió esperar los resultados definitivos y defendió la conformación de un gobierno de derecha. Eisenkot, por su parte, aseguró que buscará reunir los apoyos necesarios para constituir un Ejecutivo que represente a todos los ciudadanos.

El presidente Isaac Herzog deberá decidir a quién encomienda la formación del próximo Gobierno, en función de las posibilidades de cada candidato de conseguir respaldo parlamentario.

La cooperación con partidos árabes tiene un antecedente reciente: en 2021, Raam integró la coalición encabezada por Naftali Bennett. Ese acuerdo vuelve a aparecer como referencia ante un reparto de bancas que obliga a negociar.

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Por ahora, los resultados son provisorios y la distribución de escaños puede cambiar. Todavía resta contabilizar los votos emitidos en sobres dobles, entre ellos los de los soldados.