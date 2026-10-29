Mientras continúan las tareas de rescate en la zona de impacto, luego del trágico accidente de trenes en Toledo, España, donde ya se contabilizaron 74 muertos, se confirmó la aparición del cuerpo de un argentino que se encontraba desaparecido cuando se anunció el fallecimiento de Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años, en el accidente tan solo unas horas atrás.

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Se trata de Agustín Randazzo, un hombre que se encontraba radicado en España desde 2002, un especialista en comunicaciones que viajaba por motivos laborales en el vagón 8 de la formación de la empresa Iryo que cubría la ruta Madrid-Sevilla.

Según confirmaron las autoridades españolas y los allegados, dicho coche fue uno de los que descarrilaron y cayeron por un terraplén a causa de la violencia de la colisión.

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Es de mencionar que la confirmación del fallecimiento de Randazzo se produce unas horas después de que Cancillería informara el deceso de Martina Conte Grand en el accidente. La mujer era podóloga y se encontraba de viaje en España junto a su familia por el nacimiento de su sobrina.

El trágico siniestro se produjo ayer a las las 08:54 (hora española) a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cuando el tren Iryo 6076, en el que iban 146 pasajeros a bordo embistió por detrás a una formación AVE de Renfe, el que se encontraban 397 ocupantes, que permanecía detenida sobre las vías.

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