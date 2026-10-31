El Consejo de Estado francés resolvió cambiar el recorrido de la manifestación convocada para este sábado en París, ante el riesgo de nuevos incidentes. La protesta reúne a estudiantes, sindicatos y miembros del movimiento de los chalecos amarillos, con reclamos por las condiciones del sistema educativo y el aumento del costo de vida.

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La decisión establece que la marcha partirá de la Puerta de Bagnolet y finalizará en la Puerta de Charenton, en sectores alejados del centro histórico de la capital. El itinerario original contemplaba una concentración en la plaza de la Bastilla.

El máximo tribunal de la jurisdicción administrativa anuló durante la noche del viernes la autorización que había otorgado una instancia judicial inferior. La resolución respaldó la postura del Ministerio del Interior, encabezado por Laurent Núñez, que había advertido sobre la posibilidad de que se repitieran los disturbios y daños a comercios e instituciones registrados el 17 de octubre.

La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó la modificación y calificó la medida como “absolutamente escandalosa”. Adèle Tellez, cosecretaria general de la organización en París, convocó a una participación masiva en el nuevo punto de encuentro.

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La jornada representa el tercer sábado de movilizaciones, en un contexto de tensión entre las organizaciones estudiantiles y el Gobierno de Emmanuel Macron. Los alumnos consideran insuficientes las propuestas oficiales y mantienen su exigencia de eliminar Parcoursup, la plataforma de admisión a la educación superior.

A los reclamos educativos se suman cuestionamientos por el costo de vida y la violencia policial, además del respaldo a la huelga general convocada para el 5 de noviembre.

Para reforzar la seguridad, las autoridades dispusieron el despliegue de 70.000 efectivos en todo el territorio francés, una cifra similar a la del fin de semana anterior. En París también cerraron 40 estaciones de Metro, entre ellas algunas ubicadas en los Campos Elíseos, Bastilla, République y Châtelet.

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Mientras continúan las protestas, Macron y el ministro de Educación, Édouard Geffray, insistieron en que los estudiantes retomen las clases el lunes, después de las vacaciones de otoño.

Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo figuran nuevas contrataciones docentes y un límite de 28 alumnos por curso en parte de los establecimientos secundarios con mayores dificultades desde septiembre de 2027. La iniciativa se extenderá al conjunto de los centros en 2028. También se prevén modificaciones en Parcoursup durante este ciclo y su reemplazo en 2028.

Sin embargo, las organizaciones estudiantiles ratificaron la continuidad del plan de lucha. Convocaron a bloquear institutos y universidades el martes y el jueves, antes de sumarse a la movilización del 5 de noviembre junto con trabajadores y sindicatos.