El fenómeno meteorológico El Niño profundizó la crisis hídrica en Bolivia, donde la sequía afecta a 78.217 familias de seis departamentos y provocó la muerte de más de 75.000 cabezas de ganado. Además, otras 917.447 permanecen en riesgo debido a la falta de agua y las dificultades para garantizar su supervivencia, según el balance presentado por el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero.

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Las regiones más afectadas son Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Durante su evaluación, el funcionario advirtió que el escenario climático podría agravarse en los próximos meses debido a la variabilidad de los fenómenos extremos que afectan al territorio boliviano.

El impacto de la falta de precipitaciones se concentra especialmente en el altiplano y el sur del país, donde la escasez de agua compromete tanto a las comunidades como a la actividad agropecuaria. La mortandad de ganado y la cantidad de animales en riesgo reflejan la magnitud de la emergencia.

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De cara al período estival, que se extenderá entre diciembre y marzo, el Gobierno boliviano trabaja en la elaboración de planes de contingencia para reducir los efectos de los eventos climáticos previstos.

La preocupación también alcanza a las regiones del oriente y el centro del país, donde las autoridades anticipan posibles crecidas de ríos e inundaciones. De esta manera, Bolivia enfrenta un escenario de extremos: mientras algunas zonas atraviesan una prolongada sequía, otras se preparan para las consecuencias de las lluvias intensas y los anegamientos.

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