Una serie de ataques con drones atribuidos a Ucrania por las autoridades rusas obligó a suspender las operaciones en los aeropuertos de Moscú entre la noche del jueves y la mañana del viernes. El cierre provocó cientos de vuelos cancelados y demorados, además de desvíos hacia otras terminales del país.

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El alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, informó que 862 vehículos no tripulados fueron lanzados en dirección a la región moscovita. Según su reporte, la mayoría fue interceptada a gran distancia, mientras que otros 170 aparatos fueron derribados cerca de la ciudad.

Las limitaciones comenzaron a las 22:52 del jueves. A las 08:09 del viernes, la agencia de aviación civil rusa, Rosaviatsia, comunicó el levantamiento de las restricciones en los aeropuertos de Zhukovski y Sheremétievo. En Vnúkovo y Domodédovo, la actividad se reanudó gradualmente, con autorizaciones individuales.

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Cancelaciones, demoras y desvíos

Sheremétievo concentró el mayor impacto, con 176 vuelos cancelados, de acuerdo con los datos del servicio de seguimiento Airports.ru. Vnúkovo registró 51 cancelaciones y Domodédovo, otras seis.

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Las complicaciones se extendieron a 24 aeropuertos rusos, donde el mismo relevamiento contabilizó 505 servicios demorados y 280 suspendidos.

Parte de las aeronaves que no pudo aterrizar en Moscú fue derivada al aeropuerto Púlkovo, en San Petersburgo, que recibió 27 vuelos como terminal alternativa. Los cambios de itinerario generaron acumulación de pasajeros, filas y esperas adicionales.

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Rosaviatsia informó, por su parte, que a las 10:10 del viernes había 66 vuelos de salida y 33 de llegada con demoras superiores a dos horas en los aeropuertos de la capital.

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Para atender a los viajeros afectados, el organismo y el Ministerio de Transporte desplegaron personal adicional. Las autoridades aseguraron que las terminales permanecieron tranquilas y que se mantuvieron disponibles servicios básicos, como agua potable y salas de lactancia.

También reportaron un ataque contra una refinería

En paralelo, se informó de un ataque con drones contra Novokúibyshevsk, en la región de Samara, donde se produjo un incendio en una refinería que fabrica combustible de aviación para la fuerza aérea rusa.

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El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber neutralizado 1043 drones ucranianos sobre 19 regiones durante la noche. Esa cifra corresponde al conjunto de los operativos reportados en el país y no únicamente a los alrededores de Moscú.