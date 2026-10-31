El presidente y fundador de GAD3, Narciso Michavila, aseguró que el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda, Toledo, modificó las tendencias electorales en España. El sociólogo señaló que los movimientos registrados desde la tragedia perjudican al PSOE y favorecen a las fuerzas de derecha a cuatro semanas de las elecciones generales.

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“Estamos detectando un cambio abrupto de voto desde el miércoles”, expresó en la red social X. Según su evaluación, el escenario reduce las posibilidades de que Pedro Sánchez logre posicionar a los socialistas como la fuerza más votada y complica la conformación de una mayoría parlamentaria con sus socios.

Michavila explicó que algunas tendencias ya estaban presentes antes del siniestro, entre ellas una mayor predisposición a participar de los comicios y un desplazamiento del voto joven hacia la derecha. También mencionó un crecimiento de Vox, que, de acuerdo con su análisis, apunta a duplicar sus escaños sin alcanzar el 19% de los sufragios.

El titular de la consultora describió, además, un retroceso del espacio antes identificado como Sumar y ahora presentado como Frente Amplio. En el plano territorial, señaló que ERC supera los diez escaños en Cataluña y que Bildu se encamina a imponerse en el País Vasco.

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Respecto del Senado, sostuvo que el acuerdo entre el PP y Vox acerca a ambas fuerzas a una mayoría reforzada de tres quintos. Ese escenario ampliaría su capacidad de influencia en decisiones institucionales que requieren consensos superiores a la mayoría absoluta.

El diagnóstico también incluye un deterioro de las expectativas socialistas en Andalucía, donde Michavila anticipa uno de sus resultados más desfavorables en elecciones generales. En contraste, consideró que Alberto Núñez Feijóo tiene posibilidades de mejorar el desempeño obtenido por el PP en 2023.

Pese a las tendencias que describió, el sociólogo remarcó que todavía restan cuatro semanas para la votación y destacó la influencia creciente de las campañas sobre la decisión final del electorado.

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Mientras tanto, el accidente profundizó los cuestionamientos al ministro de Transportes, Óscar Puente. A los pedidos de dimisión del PP y Vox se sumaron críticas del Frente Amplio y de organizaciones sindicales, después de que el funcionario atribuyera inicialmente responsabilidades a un trabajador de Atocha encargado de gestionar la crisis.

Puente tiene prevista una comparecencia el martes ante la Diputación Permanente del Congreso, en medio de la presión política sobre su continuidad. Los partidos retomarán la campaña el lunes, con la tragedia ferroviaria y sus 69 víctimas mortales en el centro del debate público.