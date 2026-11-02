Supermercados de Bélgica, Estonia, Luxemburgo y Suecia reportaron este lunes anomalías en los sistemas de congelación de varias cadenas, en lo que atribuyen a un aparente ciberataque similar al ocurrido en Francia hace tres semanas. En el pasado ataque se acusó a agentes maliciosos no identificados de haber "secuestrado" los sistemas de refrigeración, programándolos para descongelar y estropear alimentos frescos y congelados.

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Por otro lado, en el incidente que se reportó hoy, las cadenas de supermercados suecas ICA y Coop declararon que "un número limitado" de tiendas se habían visto afectadas, y la portavoz de ICA, Helena Johansson, afirmó que la empresa está "investigando lo sucedido y su alcance".

“Los frigoríficos y congeladores han dejado de funcionar por completo o han sufrido daños parciales”, declaró Carlos Cancino, portavoz de Coop. A su vez inidicó que seis de las aproximadamente 800 tiendas de Coop en Suecia se vieron afectadas, y añadió que no recibió "ninguna información que indique que se trate de un ciberataque”.

Por otro lado, la cadena de supermercados de Países Bajos, Ahold Delhaize anunció el lunes que un "incidente informático" ocurrido durante la noche había afectado a las heladeras de varias de sus tiendas en Bélgica y Luxemburgo.

Y además, en la sucursal de ICA Kvantum en Sjobo, al sur de Suecia, informó que las temperaturas en sus sistemas se habían elevado de forma remota hasta los 50 grados.

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Es de mencionar que cadenas como Carrefour, Intermarché y Spar también fueron blanco de ataques, en este sentido el portavoz de Carrefour en Bélgicam, Mich Vergauwen, declaró: "Se trata de un ciberataque (…) No hay otra razón".

A su vez, tras el incidente la fiscalía belga abrió una investigación penal.

El supuesto ataque, al igual que ocurrió cuando que se registró en Francia el pasado 12 de octubre, dejó productos en mal estado y volvió a generar preocupación por la seguridad alimentaria.

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Tras lo ocurrido el director del Centro Nacional de Ciberseguridad de Suecia, John Billow, declaró a la prensa que su departamento está investigando el caso.

Y añadió que "en las últimas semanas hemos identificado que tenemos bastantes dispositivos de tecnología operativa expuestos en Suecia, y hemos dejado claro que es necesario actualizarlos o emparcharlos".

Dicha “tecnología operativa expuesta” incluye desde refrigeradores y sistemas de calefacción hasta cámaras de seguridad, redes de alarma y una gama cada vez mayor de dispositivos, estas antes eran en gran parte mecánicos, pero ahora a menudo se monitorean y controlan de manera remota. Esto crea nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes que buscan explotar las vulnerabilidades de seguridad.

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