El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, cuestionó las reiteradas descalificaciones del presidente Javier Milei contra el mandatario español Pedro Sánchez y consideró que existen otras formas de expresar las diferencias políticas. “Se puede ser más fino, decir: ‘No estoy de acuerdo con algunas de sus cosas, pero en fin, vamos a llevarnos bien’. La obligación en materia de política exterior es intentar llevarte bien con los demás, piensen como piensen”, afirmó durante una entrevista con Radio Mitre, en la que también analizó la situación económica argentina y la actualidad política de España.

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Las declaraciones del dirigente del Partido Popular (PP) se conocieron en medio de una nueva escalada de tensión entre Milei y Sánchez. En sus últimas intervenciones públicas en territorio español, el presidente argentino calificó a su par de “impresentable dictador” y lanzó fuertes críticas contra el socialismo.

De todos modos, el exmandatario español reconoció que también existen situaciones en las que corresponde responder a las críticas y aclaró que los cuestionamientos de Sánchez hacia el Gobierno argentino deben tenerse en cuenta.

Más allá de sus diferencias con el estilo discursivo del presidente argentino, Rajoy tuvo palabras de reconocimiento para el rumbo económico de la administración libertaria. Consideró que las medidas implementadas por Milei responden a una estrategia de mediano y largo plazo y destacó particularmente la reducción de la inflación.

Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos será lograr que el ajuste de las cuentas públicas pueda convivir con una recuperación del crédito, el consumo y los salarios. “No gastes lo que no tenés. Y no debas mucho”, resumió Rajoy al recordar algunos de los principios que, según su experiencia, deben orientar la administración económica.

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Durante la entrevista, Rajoy también dedicó buena parte de sus declaraciones a cuestionar la administración de Pedro Sánchez y la situación institucional de España. “España es una democracia, está en la Unión Europea, tiene una sociedad civil muy fuerte, tiene buenas empresas, en fin... Pero tenemos un déficit de calidad democrática”, manifestó.

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