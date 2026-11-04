A pocos días de iniciar su gira por Latinoamérica, el papa León XIV envió un mensaje a los fieles y pidió que lo acompañen con sus oraciones durante su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú. “Me encomiendo a sus oraciones”, expresó este miércoles durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

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En su saludo a los fieles de habla hispana, el Pontífice manifestó sus expectativas respecto de esta misión apostólica y señaló que espera que el recorrido por los tres países permita “fortalecer la fe, renovar la esperanza, reavivar el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”.

Al finalizar su intervención, volvió a solicitar el acompañamiento espiritual de los creyentes y expresó su deseo de que el Señor bendiga la misión en “esos países que tanto quiero”.

El viaje apostólico se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre y será el sexto desplazamiento internacional de León XIV desde que asumió como Papa.

Cada uno de los países tendrá una consigna particular durante la visita. Uruguay recibirá al Papa bajo el lema “Les anuncio una gran alegría”; Argentina utilizará “Bienvenidos todos y vayan y anuncien”, mientras que Perú tendrá como mensaje central “Abramos el corazón”. Según informó el Vaticano, el eje de la gira estará vinculado con la santidad, la responsabilidad cristiana y el compromiso individual de los creyentes.

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Con este mensaje, León XIV comenzó a preparar espiritualmente el camino hacia una visita que genera expectativas en los tres países.

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