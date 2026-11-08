El Pontífice encabezará una celebración en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, antes de viajar a Buenos Aires. Durante su primera jornada se reunirá con Javier Milei l papa León XIV concluirá este domingo su visita a Uruguay y viajará por la tarde a la Argentina, donde iniciará una gira de cuatro días que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Antes de partir, celebrará una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida.

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Durante la mañana, el Pontífice saludó a los fieles desde el papamóvil y visitó la Capilla de Santa Teresita, en Juanicó. Allí expresó su alegría por el encuentro con la comunidad y convocó a los presentes a manifestar su fe: “No tener miedo de decir: yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesucristo”.

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La llegada a Buenos Aires está prevista para las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida. Luego, a las 17, visitará el monumento al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

A las 17.20 está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Más tarde, el Papa encabezará una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita se produce en un contexto de expectativa política y religiosa, con distintas organizaciones e instituciones que expresaron su bienvenida al Pontífice. Entre ellas, la CGT destacó la importancia de su mensaje sobre la dignidad de los trabajadores, mientras que el PRO convocó a dejar de lado las divisiones y priorizar el diálogo y la búsqueda del bien común.

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Fuente: infobae

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