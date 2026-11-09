Una noche de festejos terminó en tragedia en Estados Unidos, donde dos tiroteos registrados en la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte, provocaron la muerte de un joven de 19 años y dejaron otras tres personas heridas. Los episodios ocurrieron durante las celebraciones de bienvenida a exalumnos de la institución.

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El primer ataque se produjo alrededor de las 21.45, cuando una discusión entre dos grupos derivó en un enfrentamiento armado dentro del campus. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a Peyton Patterson, de 19 años, con una herida de bala. Pese a los intentos de reanimación, el joven falleció.

En el mismo episodio resultó herida una mujer de 22 años, quien fue trasladada a un hospital, recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

Menos de una hora después, un segundo tiroteo volvió a generar alarma en las inmediaciones de Victory Circle y Cromartie Street, también dentro del predio universitario. En esta oportunidad, las víctimas fueron un hombre de 21 años y una mujer de 20, quienes debieron ser hospitalizados.

Según los reportes, el joven permanecía en estado crítico pero estable, mientras que la mujer se encontraba fuera de peligro inmediato. Las autoridades trabajan para determinar si ambos episodios estuvieron relacionados.

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Como parte de la investigación, la Policía detuvo a Ziyaire Spinks, de 20 años, acusado de homicidio, agresión con arma de fuego y tenencia ilegal de un arma dentro de una institución educativa. El sospechoso permanece detenido sin posibilidad de acceder a una fianza.

Además, otro joven de 18 años, identificado como Cequan Brower, fue acusado de participar en la pelea vinculada con el primer ataque. Ninguno de los dos era estudiante de la universidad.

La violencia obligó a desplegar un importante operativo de seguridad y a cancelar las actividades festivas previstas para el resto del fin de semana. También se dispuso la suspensión de las clases del lunes 9 de noviembre, con la intención de retomarlas el martes 10.

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La rectora de la institución, Bonita J. Brown, expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que el campus se encontraba bajo control, aunque se mantendría una mayor presencia policial para garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de ambos ataques y establecer las responsabilidades correspondientes.