El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado fue condenado a seis años de prisión por la Justicia federal de Estados Unidos, luego de admitir su responsabilidad en una causa por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico.

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La sentencia fue dictada por el juez federal Amos Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad que Machado había negociado con la Fiscalía estadounidense. De esta manera, recibió una pena de 72 meses de prisión por cada uno de los dos delitos, aunque ambas condenas deberán cumplirse en simultáneo, por lo que no se acumularán y el tiempo efectivo de cárcel será de seis años. ￼

Además, una vez que recupere la libertad, deberá cumplir otros tres años bajo supervisión judicial. Por el momento, continuará detenido en una cárcel estadounidense.



La condena es consecuencia de un cambio en la estrategia judicial del empresario. En mayo de 2026, Machado reconoció su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico, a cambio de que la Fiscalía retirara la acusación por narcotráfico internacional que pesaba sobre él desde 2020.



El juez Mazzant también rechazó los planteos de la defensa y aceptó el pedido de los fiscales para dejar sin efecto decenas de cargos que formaban parte de la acusación original.

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La investigación estadounidense determinó que Machado había participado en un esquema fraudulento de captación de inversiones mediante operaciones de compraventa de aviones. Para llevar adelante las maniobras utilizaba distintas sociedades comerciales, entre ellas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing.

Según la documentación judicial, el empresario ofrecía aeronaves que no estaban disponibles para la venta o que pertenecían a terceros. Entre las operaciones investigadas figuraron negociaciones vinculadas con compañías aéreas de Japón, India y China.



Por otra parte, el magistrado le impuso una multa y una evaluación especial de 100 dólares por cada cargo. Sin embargo, postergó la definición del monto que deberá restituir a las víctimas y fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027 en Texas. ￼

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La condena también vuelve a poner el foco sobre los vínculos de Machado con la política argentina, especialmente por su relación con el exdiputado nacional José Luis Espert.



El empresario fue uno de los financistas de la campaña presidencial de Espert en 2019 y le facilitó aeronaves para sus actividades proselitistas. Además, en la investigación estadounidense aparece documentada una transferencia de 200.000 dólares a favor del exlegislador, realizada en enero de 2020.



Espert sostuvo que ese dinero correspondía a un contrato de consultoría por un millón de dólares relacionado con un proyecto minero en Guatemala. Según su explicación, había recibido un primer pago, pero el trabajo no llegó a concretarse debido a la pandemia de coronavirus.



Sin embargo, la operación quedó bajo investigación en la Argentina. En octubre de 2026, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó a Espert por presunto lavado de activos, le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país. El exdiputado apeló la decisión y negó haber cometido un delito.



La condena marca un nuevo capítulo en una causa que tuvo repercusiones tanto en Estados Unidos como en la política argentina, por las acusaciones contra Machado y sus vínculos financieros con dirigentes políticos. ￼