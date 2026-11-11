El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue trasladado desde su residencia en Washington a una instalación militar ante amenazas contra su vida atribuidas a Irán, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times.

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De acuerdo con el diario, las autoridades consideraron que los presuntos planes dirigidos contra funcionarios y exfuncionarios habían avanzado. Reuters informó que el nivel de gravedad de la amenaza específica contra Bessent seguía sin conocerse.

Bessent encabeza la Operación Marginación Económica, lanzada en agosto por el Departamento del Tesoro para aislar financieramente a Irán mediante sanciones. Según el diario, su papel en esa campaña y las acciones militares de Washington figuran entre los motivos por los que las autoridades lo consideran un posible objetivo.

Una investigación en Estados Unidos y un incidente en el Reino Unido

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El traslado trascendió después de que el Departamento de Justicia anunciara cargos relacionados con terrorismo contra tres ciudadanos iraníes. La fiscalía los vinculó con casi 20 ataques o intentos de ataque en Europa y Estados Unidos. Entre los hechos investigados figura un presunto ataque en septiembre contra la base aérea británica de Fairford, donde había personal militar estadounidense.

El gobierno británico atribuyó a Irán participación en ese incidente, que derivó en cinco detenciones. El canciller iraní, Abbas Araghchi, rechazó la acusación.

Washington mantiene la presión sobre Teherán

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El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que las sanciones y el bloqueo naval podrían evitar una nueva acción militar si cumplen sus objetivos. Donald Trump afirmó que veía señales de un posible fin del conflicto, aunque el martes evitó darlo por terminado. Las autoridades iraníes negaron que hubiera negociaciones en curso.