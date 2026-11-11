España vive una huelga general por los salarios y el acceso a la vivienda
CCOO y UGT convocaron de forma conjunta a un paro de 24 horas por primera vez en 14 años. Los sindicatos celebraron la adhesión y llamaron a marchar por la tarde, mientras el Gobierno regional de Madrid calificó la protesta de fracaso.
España vive este miércoles una huelga general de 24 horas bajo el lema «Salarios, vivienda y precios». La protesta reclama al Gobierno medidas urgentes para facilitar el acceso a una vivienda digna y frenar la especulación inmobiliaria. Los convocantes también piden a las organizaciones empresariales un nuevo marco salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por la suba del costo de vida.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas impulsó la iniciativa, a la que se sumaron Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). También respaldaron la jornada CGT, CNT, Co.bas, Solidaridad Obrera y la Confederación Intersindical.
Los convocantes calificaron el paro de «éxito absoluto» y llamaron a participar en las movilizaciones de la tarde. La Comunidad de Madrid sostuvo que la huelga fue un «fracaso mayúsculo de los sindicatos».
Dónde y a qué hora serán las marchas
En Madrid, la movilización partirá a las 18:00 desde Atocha y llegará hasta la plaza de España. En Barcelona, la convocatoria será a las 17:30 en los Jardinets de Gràcia. Las marchas de Sevilla, Valencia y Cádiz comenzarán a las 18:00, hora local.