La Fiscalía amplió la imputación contra el ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, luego de incluir un posible delito de asociación criminal en el caso Ueno Bank, que se suma a la presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Por todos estos hechos actualmente el ex mandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.

Ads

La ampliación de la imputación comprende también al ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y el superintendente de Bancos del BCP Holderg. Aníbal Insfrán Ibarrola.

Puede interesarte

Carvallo, por su parte, ya está procesado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. A su vez, Insfrán Ibarrola está imputado por presunta lesión de confianza grave.

Por otro lado, el Ministerio Público presentó imputación en el marco de la misma causa contra los ex directivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, que fueron detenidos esta mañana.

En el escrito fiscal se menciona que los imputados habrían conformado una estructura organizada y jerárquica, con el objetivo permanente de subordinar el sistema financiero y los órganos de control a los intereses particulares del Grupo Vázquez/Ueno Bank.

Ads

Ads