La guerra civil en Yemen abrió un nuevo frente de tensión en el sur del país. Las fuerzas que respaldan al Gobierno reconocido internacionalmente anunciaron un repliegue de posiciones cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb para concentrar efectivos en Adén y las provincias vecinas, ante el recrudecimiento de los enfrentamientos con los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

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La decisión fue comunicada el domingo por las Fuerzas Armadas del Sur, que confirmaron la retirada de tropas del aeropuerto de Dhubab y del área de Bab el-Mandeb. Según explicaron, el objetivo es reforzar las líneas defensivas y atender las amenazas sobre la capital provisional. Medios vinculados a los hutíes aseguraron que el movimiento tomó el control de los territorios abandonados, aunque Arabia Saudita no se pronunció sobre el repliegue.

El movimiento representa un cambio en la estrategia militar de las fuerzas progubernamentales, que durante semanas habían desarrollado una ofensiva para recuperar el control de la zona. A comienzos de octubre, habían anunciado que aseguraron el estrecho, después de que los hutíes avanzaran en septiembre sobre sectores estratégicos, entre ellos la isla de Perim y la ciudad portuaria de Mokha.

El repliegue pone en juego el control de una ruta marítima clave: Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye un paso fundamental para el transporte internacional de mercancías y petróleo.

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La disputa también tiene consecuencias económicas que exceden las fronteras yemeníes. Tras la pérdida de posiciones en la zona, los precios internacionales del petróleo registraron un aumento, en un contexto en el que Arabia Saudita había incrementado sus exportaciones a través del mar Rojo debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz, tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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En paralelo, los enfrentamientos se intensificaron en las últimas semanas. Los hutíes atacaron reiteradamente Adén, incluido un asalto el 15 de octubre contra el palacio presidencial que dejó cinco muertos y 16 heridos. Arabia Saudita respondió con cientos de bombardeos, mientras que el movimiento rebelde lanzó drones y misiles contra ciudades e instalaciones de infraestructura del reino.

La escalada ya provocó el desplazamiento de casi 330.000 personas, según estimaciones de Naciones Unidas. Además, la portavoz de Derechos Humanos del organismo, Ravina Shamdasani, advirtió que más del 60% de las víctimas civiles registradas desde el recrudecimiento de los combates en agosto fueron mujeres y niños. Naciones Unidas reclamó a todas las partes proteger a la población y la infraestructura civil.

Una guerra que lleva más de una década

Yemen atraviesa una guerra civil desde 2014, cuando los hutíes expulsaron al Gobierno de la capital, Saná. El conflicto se agravó en 2015, con la intervención de una coalición de países árabes encabezada por Arabia Saudita para intentar restablecer el Gobierno reconocido internacionalmente.

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Una tregua informal de cuatro años comenzó a desmoronarse en julio, cuando los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y retomaron los ataques con misiles y drones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y buques en el mar Rojo. El grupo justificó esas acciones como una represalia por el bloqueo saudí a puertos y aeropuertos de las zonas bajo su control y por un bombardeo contra el aeropuerto de Saná.

Fuente: BBC