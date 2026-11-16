Los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos acordaron con Ruanda la creación de un “centro de retorno” para los solicitantes de asilo que son rechazados por la Unión Europea. El plan fue anunciado durante una conferencia de prensa en Viena, la capital austriaca, donde el canciller federal austríaco, Christian Stocker, habló de un “cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria”.

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"Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Grecia quieren inaugurar juntos en 2027 el primer centro de retorno en Ruanda", dijo el jefe de Gobierno austríaco ante la prensa.

Stocker aseguró que con esta medida los cinco países quieren "privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar así las muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas". A su vez habló de que buscan “aliviar las capacidades de los países europeos", que “se han visto sometidas a una enorme presión por los movimientos migratorios de los últimos años”.

Desde hace meses que estos países trabajaban con la idea de enviar a centros fuera de Europa a las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas.

Este centro estará destinado a un centenar de migrantes, tanto hombres como mujeres, cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que hayan agotado todas las vías de recurso en uno de los cinco países europeos mencionados. Los menores quedan excluidos del dispositivo.

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En este, quienes sean alojados recibirán una segunda oportunidad, donde podrán realizar cursos de capacitación profesional. Y además ya aclararon que los establecimientos no serán centros de detención cerrados.

"Si el retorno al país de origen no es posible, las personas sin derecho de residencia serán devueltas en el futuro a un tercer país, como por ejemplo Ruanda. Porque debemos ser los dueños de nuestra propia casa. Y esto es válido tanto a nivel nacional como en Europa", sostuvo el canciller austriaco.

Aunque este proyecto ya ha sido criticado por sectores de la izquierda como también por diversas ONG, las cuales se cuestionan la elección de Ruanda como lugar para recibir a los migrantes, donde además mencionaron las detenciones arbitrales que suceden en ese territorio.

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Y si este proyecto piloto resulta exitoso, los cinco países de la Unión Europea no descartan ampliarlo a otras naciones, como Uganda y Uzbekistán.

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