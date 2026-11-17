Donald Trump llegó este martes a Manila para reunirse con los líderes de Japón, Australia e India. Los cuatro países integran el Quad, un foro de cooperación en el Indo-Pacífico que volverá a reunir a sus mandatarios después de dos años.

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En los días previos a su llegada, manifestantes quemaron figuras del presidente estadounidense y reclamaron el fin de la guerra en Medio Oriente. También pidieron que se abandone Pax Silica, una iniciativa impulsada por Washington.

Según un funcionario de la Cancillería japonesa citado en la información original, la seguridad marítima, los controles a las exportaciones, el abastecimiento de minerales críticos y la inteligencia artificial figuran entre los posibles temas de la reunión. Xi Jinping ha cuestionado al Quad por considerar que busca cercar a China. Los miembros del foro sostienen que su cooperación tiene un alcance regional.

La agenda de Trump en Asia

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En Filipinas, Trump tiene previsto participar en una cumbre especial entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El miércoles se reunirá con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. La prensa tailandesa también anticipó un encuentro con el primer ministro de ese país, Anutin Charnvirakul, en el marco de las negociaciones comerciales entre ambas partes.

La siguiente escala de la gira será Shenzhen, sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En China está previsto que Trump mantenga el jueves una reunión trilateral con Xi Jinping y el presidente ruso, Vladimir Putin.

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