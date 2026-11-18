Los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping protagonizaron este miércoles una imagen de fuerte impacto diplomático en China, donde coincidieron por primera vez en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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Trump y Putin se saludaron con un apretón de manos e intercambiaron palmadas en los hombros frente al mandatario chino.

El encuentro tuvo lugar antes de la cena de bienvenida que se realiza en Shenzhen, en el sur de China. Según informó la BBC, el saludo entre los líderes estadounidense y ruso fue registrado en un video difundido por el equipo de prensa del Kremlin. Ambos no se encontraban personalmente desde la cumbre bilateral que mantuvieron en Alaska, en agosto de 2025.

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La reunión entre los tres mandatarios está prevista para este jueves por la tarde y será uno de los acontecimientos centrales de la agenda diplomática. Según anticipó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, las conversaciones estarán centradas en cuestiones vinculadas con la paz internacional. Entre los asuntos que Washington busca instalar figura la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo de control de armas que incluya a China y Rusia.

La llegada de Trump a Shenzhen también estuvo marcada por un gesto de alto contenido simbólico. Xi Jinping lo recibió personalmente en la pista del aeropuerto y lo saludó con un abrazo, en una ceremonia que incluyó alfombra roja, una guardia de honor militar y niños que entregaron flores. La recepción fue interpretada como una demostración de reconocimiento diplomático hacia el presidente estadounidense, que concede especial importancia a los gestos protocolares.

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La visita también representa una oportunidad política para Putin. De acuerdo con el análisis de la BBC, algunos medios rusos ya califican su presencia en China como una victoria diplomática, independientemente de los resultados concretos de las conversaciones. El mandatario ruso, por su parte, mantuvo previamente un encuentro con Xi, a quien el presidente chino definió como un «viejo amigo».

En paralelo, China y Rusia coincidieron en cuestionar las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos. Durante sus intervenciones en el foro empresarial de la APEC, Xi defendió el comercio libre y abierto, mientras que Putin destacó la capacidad de resistencia de la economía rusa frente a las restricciones internacionales.

Fuente: BBC