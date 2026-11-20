La iniciativa fue aprobada este jueves por la Cámara alta, con 47 votos afirmativos y 22 negativos, y puso fin a un proceso legislativo que llevaba casi tres décadas pendiente.

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Desde AmCham señalaron que la adhesión representa un avance en la modernización del sistema de propiedad intelectual argentino y permitirá una mayor integración con los mercados internacionales de tecnología e innovación.

A través de un comunicado, el CEO de la entidad, Alejandro Díaz, sostuvo que la decisión constituye una señal de convergencia con los estándares globales y de reconocimiento del valor del conocimiento, la investigación y la propiedad intelectual para construir una economía más competitiva.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), establece un mecanismo que permite iniciar mediante una única solicitud internacional el proceso para proteger una invención en distintos países.

Entre sus principales beneficios se encuentra la simplificación de los trámites administrativos y la ampliación de los plazos para definir en qué mercados continuar con el proceso. El sistema permite contar con hasta 30 meses para tomar esa decisión, frente a los 12 meses del régimen anterior.

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La adhesión también podría beneficiar a investigadores, universidades, emprendedores, startups y empresas tecnológicas que buscan expandir sus desarrollos hacia otros mercados.

Sin embargo, el tratado no establece una patente mundial ni garantiza la protección automática de una invención en todos los países. Cada Estado conserva la facultad de evaluar las solicitudes y decidir si concede o rechaza una patente.

Desde la cámara empresaria destacaron el impacto que la incorporación al sistema podría tener en distintas actividades productivas, especialmente en la industria farmacéutica, la biotecnología, la agroindustria y el sector tecnológico.

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En particular, señalaron que un marco normativo más previsible podría favorecer las inversiones de largo plazo en investigación y desarrollo, además de facilitar el acceso a financiamiento y la internacionalización de proyectos innovadores.

La aprobación del tratado también formaba parte de los compromisos asumidos por Argentina en el entendimiento comercial con Estados Unidos.

De esta manera, para AmCham, la adhesión representa un paso hacia una mayor integración del país en las cadenas globales de conocimiento y tecnología, con el objetivo de transformar la innovación y la investigación en nuevas oportunidades de desarrollo productivo.