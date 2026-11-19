Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron este jueves en Shenzhen, China, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Al término del encuentro, los tres mandatarios firmaron una declaración en la que acordaron aumentar la producción de petróleo y mantener conversaciones para reducir el riesgo de un conflicto nuclear.

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En el documento, los presidentes sostuvieron que “nadie ganaría una guerra nuclear”. Durante la apertura, Trump planteó que los tres países están en condiciones de discutir una reducción de sus arsenales y reconoció que llevarla adelante sería difícil. Xi llamó a reforzar la cooperación entre las potencias para preservar la estabilidad internacional.

La declaración de cuatro puntos también incluyó un compromiso para impulsar reformas en las Naciones Unidas. Además, los mandatarios pidieron a la Corte Penal Internacional y a organismos similares que respeten los límites de su jurisdicción.

Tras la reunión, Putin afirmó que Rusia está interesada en poner fin a la guerra en Ucrania. En la misma conferencia de prensa, advirtió que Moscú respondería a los ataques contra el puente de Crimea. También dijo que invitó a funcionarios europeos a Moscú para discutir su posible participación en las conversaciones que lidera Estados Unidos.

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