El gobierno de Donald Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos una partida de US$50.100 millones para modernizar la infraestructura aérea del país, luego del caos registrado en los aeropuertos por una falla informática que paralizó el tráfico aéreo a nivel nacional durante cuatro horas.

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El pedido fue formalizado mediante una carta enviada a los legisladores por el secretario de Transporte, Sean Duffy; el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford; y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought.

La solicitud se produjo cuatro días después de que la FAA ordenara suspender todos los despegues en territorio estadounidense, una medida excepcional que derivó en miles de vuelos cancelados y demoras que se extendieron durante todo el fin de semana.

Desde la administración republicana sostienen que el episodio dejó en evidencia las deficiencias de una infraestructura tecnológica que consideran obsoleta y que necesita una renovación integral.

El programa presentado por la Casa Blanca contempla cinco grandes partidas presupuestarias destinadas a transformar el sistema de aviación estadounidense.

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De acuerdo con el detalle oficial, US$10.100 millones se destinarán a modernizar la tecnología del control del tráfico aéreo, mejorar las comunicaciones y desarrollar herramientas para optimizar la circulación de aeronaves.

Otros US$10.000 millones serán destinados a renovar la infraestructura aeroportuaria, mientras que una cifra equivalente se utilizará para actualizar terminales que presentan un importante deterioro.

El proyecto también contempla US$10.000 millones para construir cinco nuevos centros regionales de control aéreo, que reemplazarán a los 22 existentes. Los US$10.000 millones restantes permitirán renovar o construir hasta 140 torres de control en distintos puntos del país.

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Desde el Gobierno argumentaron que los equipos antiguos provocaron interrupciones en las comunicaciones de las aeronaves y en las señales de radar, lo que puso en evidencia la necesidad de acelerar las inversiones.

La interrupción del viernes se originó en un problema vinculado con los sistemas de comunicaciones de la FAA, durante trabajos de reemplazo de cableado de cobre por fibra óptica.

Según las primeras explicaciones oficiales, una falla en un router provocó una sobrecarga en la red y afectó las comunicaciones entre las aeronaves y los centros de control.

La situación obligó a las autoridades a suspender los despegues como medida preventiva de seguridad. Las agencias de inteligencia estadounidenses descartaron, hasta el momento, que el episodio haya sido consecuencia de un ciberataque.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, defendió la decisión de paralizar las operaciones aéreas y sostuvo que no se disculparía por haber tomado una medida destinada a proteger la seguridad de los pasajeros.