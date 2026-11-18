El expresidente colombiano Gustavo Petro ratificó la convocatoria a una jornada de protestas para el jueves 19 de noviembre, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella afirmara que no habrá un aumento del IVA. El exmandatario difundió el llamado en un video publicado en X, acompañado por legisladores del Pacto Histórico que integran las comisiones económicas del Congreso.

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Petro pidió a trabajadores, jóvenes y sectores populares que se concentren en las plazas públicas de distintas ciudades. Atribuyó el aumento del precio de los alimentos a la sequía, la falta de subsidios y las decisiones económicas del Gobierno. También sostuvo que la caída de la actividad agropecuaria podría reducir la oferta de productos básicos y reclamó medidas para garantizar el acceso a los alimentos y al agua potable.

Los cuestionamientos a la reforma tributaria

El exmandatario también afirmó que una eventual reforma reduciría la carga tributaria de personas con grandes patrimonios y ampliaría el número de trabajadores alcanzados por el impuesto a la renta. En el video, no identificó los artículos del proyecto que respaldarían esa interpretación.

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Los senadores Alejandro Ocampo y Carolina Corcho, del Pacto Histórico, se sumaron a la convocatoria. Ocampo cuestionó los posibles beneficios fiscales para grandes patrimonios y sectores empresariales. Corcho, exministra de Salud, también señaló los recortes presupuestarios y los posibles cambios en los aportes al sistema sanitario entre los motivos para movilizarse.

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