A más de un año de su muerte, el papa Francisco vuelve a ser noticia por una serie de revelaciones que permiten conocer aspectos desconocidos de su vida personal y espiritual. En sus anotaciones privadas, Jorge Mario Bergoglio aseguró haber visto físicamente al diablo en tres oportunidades y describió uno de esos encuentros con una frase estremecedora: “Me miró con ojos llameantes”.

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Las confesiones forman parte de El diario personal del Papa Francisco, un libro que reúne escritos realizados entre 1992 y agosto de 2024. El material, que será presentado este martes en cinco idiomas y tendrá distribución en 94 países, recupera las reflexiones que el pontífice argentino volcó durante más de tres décadas en un cuaderno de tapa negra.

La publicación está presentada y comentada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien explicó que el propio Francisco le había confiado esos escritos y había contemplado la posibilidad de que fueran publicados.

Uno de los pasajes más impactantes del diario está fechado el 24 de enero de 2021. Allí, Francisco recordó tres experiencias en las que aseguró haber visto físicamente al demonio.

La primera habría ocurrido aproximadamente 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. Según relató, lo vio desde la ventanilla de un automóvil y quedó especialmente impresionado por su mirada: “No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”.

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El segundo episodio tuvo lugar en una capilla de las carmelitas. En esa oportunidad, describió una mirada todavía más intensa: “Me miró con ojos llameantes”.

El tercer encuentro, según sus anotaciones, ocurrió en Roma, después de un viaje a Chile atravesado por la crisis de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Bergoglio escribió que vio aquella presencia y escuchó una voz que describió como triunfante: “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”.

En el mismo relato aseguró que escuchó la frase: “Ahora conseguí todo lo que quería”. Sin embargo, sostuvo que pudo salir de aquella situación y atribuyó esa posibilidad a la ayuda de Dios.

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Las anotaciones también incluyen otro episodio ocurrido en junio de 2018. Francisco escribió que, mientras se preparaba para dormir, tuvo una visión de lo que describió como “las puertas del infierno”.

“La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó”, dejó registrado.

Frente al temor que le provocó aquella experiencia, contó que tomó el rosario y lo utilizó como una forma de protección espiritual.

En su última anotación, fechada el 18 de agosto de 2024, volvió sobre aquellos episodios y expresó su preocupación por las distintas formas en que consideraba que el demonio se hacía presente. También dejó una petición dirigida a la Virgen para que lo cuidara y lo ayudara.

Más allá de las experiencias religiosas, el diario expone una faceta profundamente humana del pontífice. Sus escritos muestran a un hombre que revisaba sus propias actitudes, reconocía errores y manifestaba preocupación por el ejercicio del poder.

En una anotación de noviembre de 2018, Francisco hizo referencia a la cantidad de argentinos que viajaban al Vaticano para pedirle ayuda o mantener encuentros con él.

También reconoció que tenía dificultades para poner límites y decir que no, una situación que lo llevaba a intentar resolver los problemas de los demás y postergar sus propias responsabilidades.

El libro también revela una crisis espiritual que habría atravesado entre 2021 y 2022, marcada por las presiones de gobierno, el deterioro de su salud y el temor a caer en la autosuficiencia. En diciembre de 2022 llegó a definirse con dureza como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”.

Otro de los ejes centrales de las anotaciones es la preocupación de Bergoglio por el envejecimiento y la finitud de la vida.

En 1996, cuando tenía 60 años, escribió sobre su deseo de aprovechar el tiempo que le quedaba para hacer el bien. Un año después, en una reflexión sobre sus errores, expresó: “En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!”.

La autocrítica aparece de manera recurrente. Francisco también dejó constancia de episodios de enojo, orgullo, envidia y situaciones cotidianas en las que reconocía no haber actuado de acuerdo con los valores que predicaba.

El diario reúne 86 páginas escritas antes de su elección como Papa, el 13 de marzo de 2013, y otras 55 correspondientes a su etapa al frente de la Iglesia católica.

Los textos permiten reconstruir el recorrido espiritual de Jorge Bergoglio desde sus años en Buenos Aires hasta sus últimos tiempos en el Vaticano.