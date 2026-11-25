Los peritos designados por el juzgado de Montoro identificaron dos anomalías que pudieron contribuir al accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, España. Diez meses después de que un tren de Iryo descarrilara y chocara con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario, los especialistas pusieron el foco en una soldadura y en un desnivel del riel paralelo.

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El informe, firmado por tres ingenieros y remitido a la jueza que lleva la causa, ubica la fractura en el kilómetro 318,386 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. En ese punto, la soldadura unía un riel fabricado en 2023 con otro instalado en 1989.

Cómo pudo romperse el riel

Según los peritos, al pasar por el desnivel, las ruedas pudieron transferir parte de la carga al riel opuesto, justo donde estaba la soldadura. Los ingenieros llaman a ese mecanismo «efecto balancín» y plantean que las vibraciones del tránsito ferroviario pudieron agravar el desgaste de la unión.

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La investigación técnica registró una caída de voltaje compatible con una fractura previa al descarrilamiento. Desde ese registro hasta el choque pasaron 47 trenes por el tramo afectado, según la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes de Transporte (AITAT).

Qué falta determinar

Los investigadores buscan establecer si el acero del riel nuevo tenía un defecto de fabricación o si la unión quedó debilitada durante la soldadura. La Guardia Civil ya había ubicado allí la fractura y señaló discrepancias en los registros sobre la ejecución y los controles de calidad del trabajo.

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El 13 de noviembre, la jueza Cristina Pastor autorizó a la AITAT a realizar pruebas no destructivas sobre los fragmentos recuperados. El análisis de esas piezas podría aclarar cómo se produjo la rotura.