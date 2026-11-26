La expansión de la inteligencia artificial abrió una disputa por la infraestructura necesaria para procesar y almacenar datos. En ese escenario, SpaceX obtuvo una autorización inédita de los reguladores estadounidenses para desplegar hasta un millón de satélites en órbita terrestre y construir centros de datos en el espacio.

Ads

El proyecto, denominado Starmind, apunta a utilizar energía solar para alimentar los equipos que procesarán información vinculada con la inteligencia artificial (IA). Los resultados serían transmitidos a la Tierra mediante una red de comunicaciones conectada con Starlink, el servicio de internet satelital de la compañía.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó la iniciativa este miércoles y sostuvo que permitirá avanzar en la infraestructura informática necesaria para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Su presidente, Brendan Carr, afirmó que el proyecto representa una nueva frontera para la computación y contribuirá a fortalecer el liderazgo económico del país. Elon Musk, propietario de SpaceX, agradeció la autorización y calificó la iniciativa como un activo para Estados Unidos y el mundo.

Sin embargo, el despliegue todavía enfrenta interrogantes. La empresa deberá comenzar a poner los satélites en órbita antes de noviembre de 2033 y alcanzar un 10% de la constelación para noviembre de 2035. El porcentaje deberá llegar al 50% en noviembre de 2038. SpaceX anticipó que pretende lanzar el primer satélite de Starmind el próximo año, aunque no está claro si utilizará la totalidad de los dispositivos autorizados.

Puede interesarte

La propuesta también generó cuestionamientos. Amazon, competidora de SpaceX en el negocio satelital, consideró que se trata de una ambición difícil de convertir en un plan concreto. Por su parte, la Sociedad Astronómica Estadounidense advirtió que una constelación de semejante magnitud podría perjudicar las observaciones del cielo nocturno, debido a la cantidad y el brillo de los objetos en órbita.

Ads

A las críticas se suman las dudas sobre la viabilidad técnica y los riesgos de congestión espacial. El especialista Martin Sweeting, fundador de Surrey Satellite Technology, consideró que la idea es técnicamente posible, pero señaló que deben resolverse dificultades vinculadas con la transmisión de grandes volúmenes de información mediante enlaces láser. Además, la acumulación de satélites en órbita baja aumenta las posibilidades de colisiones y la generación de residuos espaciales.

La iniciativa se inscribe en una carrera tecnológica que también exploran empresas como Google y Blue Origin. Sus impulsores presentan los centros de datos orbitales como una alternativa a las instalaciones terrestres, que demandan grandes cantidades de electricidad y agua para refrigeración. Sin embargo, los costos de lanzamiento, el mantenimiento de los equipos y la protección frente a las condiciones del espacio todavía representan desafíos para convertir la propuesta en una infraestructura a gran escala.

Fuente: AP

Ads