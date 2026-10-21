El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, manifestó su disposición a negociar un alto el fuego con Rusia que mantenga las actuales líneas del frente de batalla, incluso si eso implica que Moscú continúe controlando cerca del 25% del territorio ucraniano.

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Durante una entrevista con el programa estadounidense FOX & Friends, el mandatario reconoció que esta alternativa podría permitir el fin de los enfrentamientos iniciados con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

“Creo que esta es la manera realista de terminar esta guerra”, afirmó Zelensky al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo basado en las posiciones militares actuales.

El presidente aclaró que la prioridad de su Gobierno es detener las muertes y conseguir una paz duradera, aunque insistió en que cualquier entendimiento deberá estar acompañado por garantías internacionales de seguridad.

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Ucrania busca un alto el fuego con garantías internacionales

Durante la entrevista, Zelensky fue consultado sobre si aceptaría un acuerdo que congelara la situación territorial actual, dejando aproximadamente tres cuartas partes del país bajo control ucraniano.

El mandatario respondió afirmativamente y sostuvo que detener los combates constituye un primer paso necesario para avanzar hacia una solución diplomática.

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Sin embargo, remarcó que un eventual cese de hostilidades deberá contar con el respaldo de Estados Unidos y los países europeos, con el objetivo de garantizar la protección de Ucrania frente a futuras ofensivas.

“Lo más importante es la paz y también una paz con seguridad”, expresó.

La propuesta de congelar las líneas de combate no implica necesariamente un reconocimiento jurídico de la soberanía rusa sobre los territorios ocupados, sino la posibilidad de establecer una tregua mientras continúan las negociaciones.

La presión de Donald Trump para alcanzar un acuerdo

Las declaraciones del presidente ucraniano se produjeron después de que su par estadounidense, Donald Trump, reclamara avances concretos en las negociaciones con Moscú.

Desde la Casa Blanca, Trump advirtió sobre las consecuencias de mantener el conflicto y sostuvo que Europa muestra un creciente desgaste por la prolongación de la guerra.

El mandatario estadounidense también vinculó las tensiones internacionales con el incremento de los precios de los combustibles en su país, una situación que genera preocupación económica y política.

En este contexto, Washington intensificó sus gestiones diplomáticas para acercar las posiciones de Ucrania y Rusia.

Estados Unidos busca avanzar en las negociaciones con Putin

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, tenía previsto reunirse este miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo, para analizar nuevas propuestas destinadas a detener los enfrentamientos.

Previamente, Witkoff mantuvo conversaciones con Zelensky en Oslo, junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb. También participó de manera virtual Jared Kushner, yerno de Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó los encuentros como “positivos” y explicó que las propuestas elaboradas serían presentadas a las autoridades rusas.

El objetivo de Washington es reactivar las negociaciones de paz, que permanecen estancadas debido a las diferencias territoriales y a las condiciones exigidas por ambas partes.

Zelensky exige participar en cualquier decisión sobre Ucrania

A pesar de mostrar una mayor apertura al diálogo, el mandatario ucraniano expresó su preocupación por las presiones internacionales para alcanzar un acuerdo que pueda comprometer la soberanía de su país.

También cuestionó las demoras en la entrega de equipamiento militar y las dificultades relacionadas con el acceso a información de inteligencia estadounidense, recursos fundamentales para la defensa ucraniana.

En paralelo, Trump manifestó su intención de mantener conversaciones con Putin y con el presidente chino, Xi Jinping, para abordar cuestiones de seguridad internacional y posibles alternativas diplomáticas.

Ante ese escenario, Zelensky dejó en claro que Ucrania debe participar directamente en cualquier negociación que determine su futuro.

“Si hay cuestiones sobre Ucrania, sobre nuestro futuro, solo pueden ser aceptables si estamos en la mesa de negociaciones”, afirmó.

De esta manera, el Gobierno ucraniano abre la posibilidad de avanzar hacia un alto el fuego basado en las posiciones militares actuales, aunque mantiene como condición fundamental obtener garantías internacionales que permitan alcanzar una paz estable y segura.